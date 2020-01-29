На матче Динамо — Ворскла впервые в УПЛ задействуют VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в украинской Премьер-лиге будет использована в игре 19-го тура киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы». Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Матч пройдет 22 февраля на НСК «Олимпийский». Начало — 17.00.

23 февраля VAR также систему задействуют в игре «Шахтер» — «Десна», которая начнется в 17.00 на ОСК «Металлист».

Отмечается, что система видеопомощи арбитрам будет использоваться на 2 матчах в туре.