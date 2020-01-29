На матче Динамо — Ворскла впервые в УПЛ задействуют VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в украинской Премьер-лиге
будет использована в игре 19-го тура киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы».
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Матч пройдет 22 февраля на НСК «Олимпийский». Начало —
17.00.
23 февраля VAR также систему задействуют в игре «Шахтер» —
«Десна», которая начнется в 17.00 на ОСК «Металлист».
Отмечается, что система видеопомощи арбитрам будет
использоваться на 2 матчах в туре.
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