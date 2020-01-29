Новое на сайте

еще
Среда, 29 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНа матче Динамо — Ворскла впервые в УПЛ задействуют VAR
Футбол

На матче Динамо — Ворскла впервые в УПЛ задействуют VAR

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в украинской Премьер-лиге будет использована в игре 19-го тура киевского «Динамо» и полтавской «Ворсклы». Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Матч пройдет 22 февраля на НСК «Олимпийский». Начало — 17.00.

23 февраля VAR также систему задействуют в игре «Шахтер» — «Десна», которая начнется в 17.00 на ОСК «Металлист».

Отмечается, что система видеопомощи арбитрам будет использоваться на 2 матчах в туре.

загрузка...
Тэги: ВАРВорсклаДинамоУкраинаУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 + восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лучший в Instagram: Роналду – первый человек с 200 млн подписчиков

МЮ купил Бруну Фернандеша

Зидан: Активно слежу за Луниным

Известный украинец будет играть в армянском клуба

“Шахтер” назвал условие для трансфера Матвиенко

Закрыть