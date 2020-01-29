Топ-снайпер “Динамо” вылетел из-за травмы на неопределенный срок

Зимний новичок “Динамо” Ибрагим Каргбо получил травму в матче против казахского “Кайрата”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Бельгийский форвард сначала оформил дубль, а затем покинул поле на носилках, получив травму.
Наставник “Динамо” Алексей Михайличенко заявил, что конкретики пока нет. Если Каргбо выбыл надолго, то “Динамо” все-таки придется искать форварда.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Товарищеский матч. “Динамо” – “Кайрат” – 2:0 (ВИДЕО)
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: