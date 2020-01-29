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Футбол

Топ-снайпер “Динамо” вылетел из-за травмы на неопределенный срок

Евгений НикитюкНет комментариев
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Зимний новичок “Динамо” Ибрагим Каргбо получил травму в матче против казахского “Кайрата”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бельгийский форвард сначала оформил дубль, а затем покинул поле на носилках, получив травму.

Наставник “Динамо” Алексей Михайличенко заявил, что конкретики пока нет. Если Каргбо выбыл надолго, то “Динамо” все-таки придется искать форварда.

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Источник: sportanalytic.com
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