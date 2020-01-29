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Футбол

Зидан: Активно слежу за Луниным

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на арендованных игроков. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Слежу за каждым, кто играет в аренде. Конечно, мы заинтересованы, чтобы они получали игровые минуты.

Например, желаю успехов Вальехо, Лунину с Себальосом и Едегору. Важно знать, как они играют”, – сказал Зидан.

напомним, зимой Лунин перешел из “Вальядолида” в “Овьедо”. За 3 матча Сегунды он пропустил 4 мяча.

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Источник: sportanalytic.com
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