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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Андрей Слинкин может вернуться в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Слинкин

Ещё одним новичком одесского “Черноморца” во время зимнего трансферного окна может стать воспитанник клуба Андрей Слинкин.

По информации FootBoom, защитник прибыл на просмотр в одесскую команду. Сейчас он является свободным агентом, после ухода из МФК “Николаев”.

Напомним, в свое время Андрей Слинкин уже играл в составе “Черноморца”, но надолго задержатся в родном клубе ему не удалось. В досье защитника числится опыт выступлений в таких командах, как: словацкая Сеница, Сумы, молдавские Дачия и Заря, а также черниговская Десна.

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Тэги: Андрей СлинкинПервая лигаЧерноморец
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