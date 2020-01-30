Андрей Слинкин может вернуться в Черноморец

Ещё одним новичком одесского “Черноморца” во время зимнего трансферного окна может стать воспитанник клуба Андрей Слинкин.

По информации FootBoom, защитник прибыл на просмотр в одесскую команду. Сейчас он является свободным агентом, после ухода из МФК “Николаев”.

Напомним, в свое время Андрей Слинкин уже играл в составе “Черноморца”, но надолго задержатся в родном клубе ему не удалось. В досье защитника числится опыт выступлений в таких командах, как: словацкая Сеница, Сумы, молдавские Дачия и Заря, а также черниговская Десна.