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Футбол

“Арсенал” плюнул на Матвиенко, “Шахтеру” дают украинца из Португалии, очередной провал “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник Валерий Бондаренко вернется в “Шахтер” из аренды.

“Витория Гимараэш” уже оповестила “горняков” о желании отдать 25-летнего украинца уже зимой. Соглашение же рассчитана до конца сезона 2019/20.

До клуба из Португалии пришел еще один защитник Иза Салиман, поэтому места для Бондаренко нет. Последний раз он выходил на поле аж 22 сентября.

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Хавбек “Динамо” Дерліс Гонсалес действительно мог перебраться в “Олимпии” Асунсьон.

Президент парагвайцев Марко Тровато говорит, что “бело-синие” требовали слишком большую сумму отступных – 6 млн долл. А это превышает трансферный бюджет на несколько лет.

Поэтому Гонсалес вернулся в “Сантосе”, аренда из которых завершается летом 2020 года.

"Арсенал" плюнув на Матвієнка, "Шахтарю" дають українця з Португалії, черговий провал "Динамо"

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Защитник “Фламенго” Пабло Мари перешел в “Арсенал”.

Лондонский клуб подтверждает аренду 26-летнего испанца за 5 млн евро. Также предусмотрена опция выкупа контракта за 4 млн.

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Ранее Мари выступал в “Депортиво”, НАК и “Жироне”.

Интерес к центрбека “Шахтера” Николая Матвиенко со стороны “канониров” сохраняется, но не полноценным трансфером.

"Арсенал" плюнув на Матвієнка, "Шахтарю" дають українця з Португалії, черговий провал "Динамо"

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Украинский защитник Сергей Вакуленко перешел в “Арарат”.

По данным СМИ, он подписал контракт на 1 год с опцией продления еще на 1,5 года.

Вакуленко – воспитанник “Шахтера”. Последним клубом 26-летнего игрока были “Карпаты”, с которых он ушел зимой.

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"Арсенал" плюнув на Матвієнка, "Шахтарю" дають українця з Португалії, черговий провал "Динамо"

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20-летний форвард Эстебан Гонсалвеш находится на смотринах в “Днепре-1”.

Француз уже сыграл за клуб в товарищеской игре против “Богемианса” (1:2).

Основная позиция игрока – центральный нападающий, но также способен сыграть в середине поля. Он ранее играл за “Марсель” U-19, дубль “Шатору” и сборную Франции U-17.

"Арсенал" плюнув на Матвієнка, "Шахтарю" дають українця з Португалії, черговий провал "Динамо"

Источник: sportanalytic.com
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