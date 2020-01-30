“Арсенал” плюнул на Матвиенко, “Шахтеру” дают украинца из Португалии, очередной провал “Динамо”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua
Защитник Валерий Бондаренко вернется в “Шахтер” из аренды.
“Витория Гимараэш” уже оповестила “горняков” о желании отдать 25-летнего украинца уже зимой. Соглашение же рассчитана до конца сезона 2019/20.
До клуба из Португалии пришел еще один защитник Иза Салиман, поэтому места для Бондаренко нет. Последний раз он выходил на поле аж 22 сентября.
***Хавбек “Динамо” Дерліс Гонсалес действительно мог перебраться в “Олимпии” Асунсьон.
Президент парагвайцев Марко Тровато говорит, что “бело-синие” требовали слишком большую сумму отступных – 6 млн долл. А это превышает трансферный бюджет на несколько лет.
Поэтому Гонсалес вернулся в “Сантосе”, аренда из которых завершается летом 2020 года.
***
Защитник “Фламенго” Пабло Мари перешел в “Арсенал”.
Лондонский клуб подтверждает аренду 26-летнего испанца за 5 млн евро. Также предусмотрена опция выкупа контракта за 4 млн.
Ранее Мари выступал в “Депортиво”, НАК и “Жироне”.
Интерес к центрбека “Шахтера” Николая Матвиенко со стороны “канониров” сохраняется, но не полноценным трансфером.
***Украинский защитник Сергей Вакуленко перешел в “Арарат”.
По данным СМИ, он подписал контракт на 1 год с опцией продления еще на 1,5 года.
Вакуленко – воспитанник “Шахтера”. Последним клубом 26-летнего игрока были “Карпаты”, с которых он ушел зимой.
***20-летний форвард Эстебан Гонсалвеш находится на смотринах в “Днепре-1”.
Француз уже сыграл за клуб в товарищеской игре против “Богемианса” (1:2).
Основная позиция игрока – центральный нападающий, но также способен сыграть в середине поля. Он ранее играл за “Марсель” U-19, дубль “Шатору” и сборную Франции U-17.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: