Барселона отказалась от покупки нападающего

Руководство каталонской «Барселона» приняло решение не
подписывать форварда.
По данным As, команда рассчитывала усилить атаку из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на 4 месяца.
Однако в клубе отказались от идеи приобретения форварда, так
как доступные варианты рискованны, в первую очередь – в финансовом отношении.
Напомним, в трансферный список клуба входили Родриго из «Валенсии»,
Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» и Лаутаро Мартинес из «Интера».
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