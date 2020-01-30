Барселона отказалась от покупки нападающего

Руководство каталонской «Барселона» приняло решение не подписывать форварда.

По данным As, команда рассчитывала усилить атаку из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на 4 месяца.

Однако в клубе отказались от идеи приобретения форварда, так как доступные варианты рискованны, в первую очередь – в финансовом отношении.

Напомним, в трансферный список клуба входили Родриго из «Валенсии», Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» и Лаутаро Мартинес из «Интера».