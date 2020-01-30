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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Барселона отказалась от покупки нападающего

Сергей СумскойНет комментариев
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Руководство каталонской «Барселона» приняло решение не подписывать форварда.

По данным As, команда рассчитывала усилить атаку из-за травмы Луиса Суареса, который выбыл на 4 месяца.

Однако в клубе отказались от идеи приобретения форварда, так как доступные варианты рискованны, в первую очередь – в финансовом отношении.

Напомним, в трансферный список клуба входили Родриго из «Валенсии», Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» и Лаутаро Мартинес из «Интера».

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Тэги: Барселонатрансферы
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