“Динамо” назвало соперников на втором зимнем сборе

Стал известен календарь ближайших матчей киевского “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua
2 февраля команда вернется в Турцию, где продолжит подготовку ко второй части сезона. Второй сбор, на котором запланировано шесть спаррингов, продлится до 16 февраля.
Расписание:
5 февраля. “Динамо” – “Олимпия” (Любляна, Словения)
6 февраля. “Динамо” – “Стремсгодсет” (Норвегия)
9 февраля. “Динамо” – “Борац” (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
11 февраля. “Динамо” – БАТЭ (Беларусь)
12 февраля. “Динамо” – “Тобол” (Казахстан)
15 февраля. “Динамо» – “Динамо” (Тбилиси, Грузия)
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