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Футбол

“Динамо” назвало соперников на втором зимнем сборе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стал известен календарь ближайших матчей киевского “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

2 февраля команда вернется в Турцию, где продолжит подготовку ко второй части сезона. Второй сбор, на котором запланировано шесть спаррингов, продлится до 16 февраля.

Расписание:

5 февраля. “Динамо” – “Олимпия” (Любляна, Словения)

6 февраля. “Динамо” – “Стремсгодсет” (Норвегия)

9 февраля. “Динамо” – “Борац” (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. “Динамо” – БАТЭ (Беларусь)

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12 февраля. “Динамо” – “Тобол” (Казахстан)

15 февраля. “Динамо» – “Динамо” (Тбилиси, Грузия)

Источник: sportanalytic.com
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