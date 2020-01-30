Динамо отправляет скандального форварда в Турцию

Летний новичок киевского “Динамо” Жерсон Родригеш в ближайшие дни покинет клуб.

Как сообщает FC Dynamo Nation, новым клубом полузащитника сборной Люксембурга станет клуб чемпионата Турции “Анкарагюджю”, который, к слову, претендует на вылет из Суперлиги. Руководство клуба желает взять футболиста в аренду до конца сезона. Сделка должна состоятся в ближайшие часы. Жерсон Родригеш уже находится в Анкаре, где должен пройти медосмотр.

Напомним, в первой половине сезона Жерсон Родригеш забил два гола в 12 матчах чемпионата Украины. Под конец календарного 2019 года он практически не выходил на футбольное поле из-за конфликта с тренерским штабом “Динамо”.