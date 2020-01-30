Новое на сайте

еще
Четверг, 30 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДинамо отправляет скандального форварда в Турцию
Футбол

Динамо отправляет скандального форварда в Турцию

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Жерсон Родригес

Летний новичок киевского “Динамо” Жерсон Родригеш в ближайшие дни покинет клуб.

Как сообщает FC Dynamo Nation, новым клубом полузащитника сборной Люксембурга станет клуб чемпионата Турции “Анкарагюджю”, который, к слову, претендует на вылет из Суперлиги. Руководство клуба желает взять футболиста в аренду до конца сезона. Сделка должна состоятся в ближайшие часы. Жерсон Родригеш уже находится в Анкаре, где должен пройти медосмотр.

Читайте также:  Русин рассказал, что повлияло на его переход в Зарю

Напомним, в первой половине сезона Жерсон Родригеш забил два гола в 12 матчах чемпионата Украины. Под конец календарного 2019 года он практически не выходил на футбольное поле из-за конфликта с тренерским штабом “Динамо”.

загрузка...
Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригес
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Ворскла” подписала украинца из чемпионата Турции (+ФОТО)

Вице-президент УАФ: Не понимаю, почему клубы не хотели помочь сборной

Левченко рассказал, что в Нидерландах думают о сборной Украины

“Арсенал” плюнул на Матвиенко, “Шахтеру” дают украинца из Португалии, очередной провал “Динамо”

“Динамо” назвало соперников на втором зимнем сборе

Закрыть