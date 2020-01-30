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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Габовда стал игроком Дебрецена

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Габовда

Воспитанник львовских “Карпат” Юрий Габовда продолжает менять клубы, как перчатки.

Новым клубом украинского полузащитника стал середняк чемпионата Венгрии “Дебрецен”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

Отметим, Юрий Габовда выступает в чемпионате Венгрии третий сезон, но уже успел сменить три клуба, поиграв за “Балмажуйварош”, “Халадаш” и теперь “Дебрецен”. Ранее он успел поиграть за “Карпаты” “Кривбасс”, “Таврию”, “Рух”, белорусские “Динамо” и “Гранит”.

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Тэги: ДебреценЮрий Габовда
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