Габовда стал игроком Дебрецена

Воспитанник львовских “Карпат” Юрий Габовда продолжает менять клубы, как перчатки.

Новым клубом украинского полузащитника стал середняк чемпионата Венгрии “Дебрецен”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

Отметим, Юрий Габовда выступает в чемпионате Венгрии третий сезон, но уже успел сменить три клуба, поиграв за “Балмажуйварош”, “Халадаш” и теперь “Дебрецен”. Ранее он успел поиграть за “Карпаты” “Кривбасс”, “Таврию”, “Рух”, белорусские “Динамо” и “Гранит”.