Игорь Сикорский в шаге от перехода в Черноморец

Известный по меркам Первой лиги чемпионата Украины нападающий Игорь Сикорский в ближайшее время подпишет контракт с одесским “Черноморцем”.

Как сообщает Sport Arena, просмотр в одесскому клубе уже завершился, сейчас стороны улаживают последние формальности будущей сделки. Игорь Сикорский после ухода из “Агробизнеса” является свободным агентом.

Напомним, в первой половине сезона Сикорский был лидером “Агробизнеса”, в составе которого забил восемь голов в 19 матчах, но после того, как он посетил Россию и позировал на фото с символикой клуба, руководство “Агробизнеса” расторгло с ним контракт по обоюдному согласию.