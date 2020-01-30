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Футбол

Игорь Сикорский в шаге от перехода в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Сикорский

Известный по меркам Первой лиги чемпионата Украины нападающий Игорь Сикорский в ближайшее время подпишет контракт с одесским “Черноморцем”.

Как сообщает Sport Arena, просмотр в одесскому клубе уже завершился, сейчас стороны улаживают последние формальности будущей сделки. Игорь Сикорский после ухода из “Агробизнеса” является свободным агентом.

Напомним, в первой половине сезона Сикорский был лидером “Агробизнеса”, в составе которого забил восемь голов в 19 матчах, но после того, как он посетил Россию и позировал на фото с символикой клуба, руководство “Агробизнеса” расторгло с ним контракт по обоюдному согласию.

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Тэги: АгробизнесИгорь СикорскийЧерноморец
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