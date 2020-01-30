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Футбол

Левченко рассказал, что в Нидерландах думают о сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко говорит, что там в основном хвалят команду Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что нидерландцы высоко оценивают малое количество пропущенных Украиной мячей, а еще отмечают организацию игры команды.

Левченко также предположил в интервью каналу “Футбол”, что Нидерланды будут использовать мартовские товарищеские матчи для подготовки именно к игре с нами на Евро.

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Источник: sportanalytic.com
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