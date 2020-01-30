Левченко рассказал, что в Нидерландах думают о сборной Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко говорит, что там в основном хвалят команду Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что нидерландцы высоко оценивают малое количество пропущенных Украиной мячей, а еще отмечают организацию игры команды.

Левченко также предположил в интервью каналу “Футбол”, что Нидерланды будут использовать мартовские товарищеские матчи для подготовки именно к игре с нами на Евро.

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