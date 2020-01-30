Один из лучших бомбардиров в истории Шахтера получил тренерскую лицензию

Известный бразильский нападающий Брандау, который был любимцем болельщиков донецкого “Шахтера” в средине нулевых годов, получил тренерскую лицензию категории А.

39-летний экс-нападающий, который сейчас работает в Бразилии, теперь может работать во главе клубов низших дивизионов, а также быть ассистентом главного тренера. Не так давно он во главе юношеской команды «Лондрины» U-17 выиграл чемпионат штата Парана.

Напомним, за шесть лет в составе “Шахтера” Брандау забил 91 гол, что является пятым результатом в истории клуба.