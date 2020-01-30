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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Официально. “Арсенал” подписал замену украинцу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Фламенго” Пабло Мари перешел в “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Лондонский клуб подтверждает аренду 26-летнего испанца за 5 млн евро. Также предусмотрена опция выкупа контракта за 4 млн.

Ранее Мари выступал в “Депортиво”, НАК и “Жироне”.

Интерес к центрбека “Шахтера” Николая Матвиенко со стороны “канониров” сохраняется, но не полноценным трансфером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шанс для Матвиенко? “Арсенал” провалил трансфер замены для украинца

Источник: sportanalytic.com
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