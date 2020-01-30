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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Официально: Бандура стал игроком Руха

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Бандура

Известный украинский вратарь Александр Бандура продолжит карьеру в Первой лиге.

Новым клубом бывшего игрока ФК “Львов” стал лидер чемпионата Украины среди команд Первой лиги львовский “Рух”. Контракт с вратарем подписан сроком на полтора года. Перешел он бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, Александр Бандура не первый новобранец “Руха” этой зимой, ранее в состав львовского клуба перебрались Тарас Сакив, Юрий Романюк и Станислав Беленький, также зимой клуб сменил главного тренера, вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.

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Тэги: Александр БандураглавноеРухЮрий Бакалов
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