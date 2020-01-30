Официально: Бандура стал игроком Руха

Известный украинский вратарь Александр Бандура продолжит карьеру в Первой лиге.

Новым клубом бывшего игрока ФК “Львов” стал лидер чемпионата Украины среди команд Первой лиги львовский “Рух”. Контракт с вратарем подписан сроком на полтора года. Перешел он бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, Александр Бандура не первый новобранец “Руха” этой зимой, ранее в состав львовского клуба перебрались Тарас Сакив, Юрий Романюк и Станислав Беленький, также зимой клуб сменил главного тренера, вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.