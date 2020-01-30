Новое на сайте

еще
Четверг, 30 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСамбрано сегодня станет игроком Бока Хуниорс
Футбол

Самбрано сегодня станет игроком Бока Хуниорс

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Карлос Самбрано

Эпопея с уходом защитника сборной Перу Карлоса Самбрано из киевского “Динамо” подходит к своему завершению.

Как сообщает Fox Sports Radio, переговоры игрока с аргентинским “Бока Хуниорс” завершены. В ближайшие часы защитник должен поставить подпись под контрактом сроком на три года. По последним данным, он перейдет в аргентинский гранд на правах свободного агента.

Напомним, за два года пребывания в составе “Динамо” Карлос Самбрано так и не дебютировал за основу клуба. Ходили слухи, что последние четыре месяца столичный гранд не выплачивал игроку заработную плату.

загрузка...
Тэги: Бока ХуниорсДинамоКарлос Самбрано
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Силас
Экс-лидер Зари близок к переходу в Карпаты

Миколенко начали сватать в “Баварию” и “Манчестер Юнайтед”

Кшиштоф Пентек
Официально: Кшиштоф Пентек сменил Милан на Герту

Александр Бандура
Официально: Бандура стал игроком Руха

Брандау
Один из лучших бомбардиров в истории Шахтера получил тренерскую лицензию

Закрыть