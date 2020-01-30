Самбрано сегодня станет игроком Бока Хуниорс

Эпопея с уходом защитника сборной Перу Карлоса Самбрано из киевского “Динамо” подходит к своему завершению.

Как сообщает Fox Sports Radio, переговоры игрока с аргентинским “Бока Хуниорс” завершены. В ближайшие часы защитник должен поставить подпись под контрактом сроком на три года. По последним данным, он перейдет в аргентинский гранд на правах свободного агента.

Напомним, за два года пребывания в составе “Динамо” Карлос Самбрано так и не дебютировал за основу клуба. Ходили слухи, что последние четыре месяца столичный гранд не выплачивал игроку заработную плату.