Вице-президент УАФ: Не понимаю, почему клубы не хотели помочь сборной

Функционер УАФ Олег Протасов считает, что клубы должны были бы радостнее идти навстречу желанию наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он настаивает, что главная команда страны приносит нам футбольную славу, поэтому нужно ей помогать всеми возможными методами.

Протасов поблагодарил клубам за понимание и выразил надежду на плодотворное дальнейшее сотрудничество.

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