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Четверг, 30 января, 2020
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Футбол

Владимир Танчик может перейти в Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Танчик

Бывший игрок одесского “Черноморца” Владимир Танчик, который осенью получил статус свободного агента, может стать одним из новичков львовских “Карпат”.

По информации издания Время футбола, 28-летний полузащитник прибыл на просмотр в клуб. Он уже имеет опыт работы в главным тренером “Карпат” Романом Санжаром, что увеличивает его шансы на подписание контракта с клубом.

В нынешнем сезоне на счету Владимира Танчика десять матчей в Первой лиге и два забитых гола. Помимо украинских клубов он успел поиграть также в Польше и Венгрии.

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Тэги: Владимир ТанчикКарпатыЧерноморец
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