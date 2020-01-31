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Футбол

Артур Авагимян в шаге от перехода в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур Авагимян

Украинский нападающий Артур Авагимян ещё на шаг приблизился к переходу в одесский “Черноморец”, где последнее время находился на просмотре.

Как стало известно, армянский “Алашкерт” которому принадлежали права на игрока, пошел ему на встречу, расторгнув соглашение по обоюдному согласию. Отметим, что в составе армянского клуба Авагимян вышел на футбольное поле лишь раз.

Напомним, весной прошлого года Артур Авагимян был одним из ведущих игроков “Арсенал-Киев”, в составе которого в восьми матчах забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее он также поиграл в составе “Мариуполя”.

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Тэги: АлашкертАртур АвагимянЧерноморец
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