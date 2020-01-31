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Футбол

Барселона подписала нового Криштиану Роналду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Франсишко Тринкау

В последние дни трансферного окна каталонская “Барселона” завершила переход восходящей звезды португальского футбола Франсишко Тринкау.

Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых” 21-летний вингер подписал с клубом контракт сроком на пять лет. Контракт вступит в действие 1 июля этого года. За трансфер игрока “Браги” каталонская “Барселона” заплатила 31 миллион евро, что стало рекордной сделкой для португальского клуба. В контракте игрока прописали клаусулу которая составляет пол миллиарда евро.

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Отметим, Франсишко Тринкау на родине называют, как новый Криштиану Роналду по схожей манере игры со звездой. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей, два гола и две результативные передачи.

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Тэги: БарселонаФрансишко Тринкау
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