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Пятница, 31 января, 2020
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Футбол

Дарование Андерлехта в шаге от перехода в Милан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексис Саелемаекерс

В последние часы трансферного окна итальянский “Милан” попытается завершить переход молодого вингера бельгийского “Андерлехта” и молодежной сборной Бельгии Алексиса Саелемаекерса.

Как сообщает Sudinfo.be, “россонери” близки к завершению переговоров по аренде 20-летнего таланта. За сделку “Милан” заплатит 3,5 миллионов евро, ещё столько же клуб будет обязан выплатить по истечению арендного соглашения за право выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Алексиса Саелемаекерса 19 матчей во всех турнирах за “Андерлехт”, также на счету 20-летнего таланта два гола и четыре результативные передачи.

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Тэги: Алексис СаелемаекерсАндерлехтМилан
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