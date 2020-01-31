Дарование Андерлехта в шаге от перехода в Милан

В последние часы трансферного окна итальянский “Милан” попытается завершить переход молодого вингера бельгийского “Андерлехта” и молодежной сборной Бельгии Алексиса Саелемаекерса.

Как сообщает Sudinfo.be, “россонери” близки к завершению переговоров по аренде 20-летнего таланта. За сделку “Милан” заплатит 3,5 миллионов евро, ещё столько же клуб будет обязан выплатить по истечению арендного соглашения за право выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Алексиса Саелемаекерса 19 матчей во всех турнирах за “Андерлехт”, также на счету 20-летнего таланта два гола и четыре результативные передачи.