Экс-игрок объяснил спад формы у Зинченко

Бывший футболист Алексей Прудников удивлен тем, как Александр
Зинченко играет в «Манчестер Сити».
По его словам, всех удивило, что главный тренер команды Пеп Гвардиола
сделал из Зинченко левого защитника, так как игрок техничный, с пасом и умеет хорошо
открываться.
Также он добавил, что невеста может отвлекать Зинченко от
футбола.
«Возможно, у Сашки сейчас голова другим забита. Девушка-то яркая», — приводит слова Прудникова «Спорт Экспресс».
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