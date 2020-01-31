Экс-игрок объяснил спад формы у Зинченко

Бывший футболист Алексей Прудников удивлен тем, как Александр Зинченко играет в «Манчестер Сити».

По его словам, всех удивило, что главный тренер команды Пеп Гвардиола сделал из Зинченко левого защитника, так как игрок техничный, с пасом и умеет хорошо открываться.

Также он добавил, что невеста может отвлекать Зинченко от футбола.

«Возможно, у Сашки сейчас голова другим забита. Девушка-то яркая», — приводит слова Прудникова «Спорт Экспресс».