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Футбол

Экс-игрок объяснил спад формы у Зинченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший футболист Алексей Прудников удивлен тем, как Александр Зинченко играет в «Манчестер Сити».

По его словам, всех удивило, что главный тренер команды Пеп Гвардиола сделал из Зинченко левого защитника, так как игрок техничный, с пасом и умеет хорошо открываться.

Также он добавил, что невеста может отвлекать Зинченко от футбола.

«Возможно, у Сашки сейчас голова другим забита. Девушка-то яркая», — приводит слова Прудникова «Спорт Экспресс».

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Тэги: Александр Зинченко
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