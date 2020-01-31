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Футбол

Экс-лидер “Динамо” получил второй шанс в Европе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский хавбек “Андерлехта” Евгений Макаренко наконец-то может получить игровую практику и изменить свое амплуа. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал главный тренер “пурпурных” Франк Веркаутерен.

“Макаренко сыграл в атаке и выиграл все верховые дуэли. Посмотрим, что будет в воскресенье. Сегодня с нами тренировались только 14 полевых игроков ” – сказал наставник бельгийского клуба.

Речь идет о том, что “Андерлехт” имеет проблемы с форвардами и пока ищет игроков в линию атаки.

Источник: sportanalytic.com
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