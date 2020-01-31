Еще один клуб может исчезнуть с футбольной карты Украины

Футбольный клуб “Черкащина” может не выйти на матчи второй части сезона в Первой лиге. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал генеральный директор клуба Юрий Колесник.

“Команда вроде бы есть, но ее как бы и нет. Из всех игроков, которые выступали прошлой осенью, осталось человек пять, другим отдали документы на руки. Спонсора у клуба нет, были только разговоры на эту тему, которые ни к чему пока не привели.

Владимир Лашкул, который финансировал “Черкасчину”, в частных делах находится в США, 21 февраля он возвращается в Киев. Прилетит – буду с ним общаться по поводу будущего команды: продолжаем выступления или знімаємось”, – сказал функционер.

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