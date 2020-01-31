Ингулец нашел усиление в аматорской лиге

Петровский “Ингулец”, руководство которого ставит перед командой задачу повысится в классе, не чурается искать варианты усиления даже в любительской лиге.

По информации Sport Arena, на просмотр в команду Сергея Лавриненко прибыл молодой украинский полузащитник Джаба Фхакадзе, который последнее время играл за любительский “Днепр 1918”.

Стоить отметить, что “Ингулец” не чужая команда для Фхакадзе, в свое время он провел в структуре клуба три года, правда, за основной состав отыграл около десяти поединков.