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Футбол

“Карпаты” вступили в словесный бой с владельцем “Движения”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Директор инфраструктуры “Карпат” Олег Солдатенко обвинил владельца “Движения” Григория Козловского в двойных стандартах. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он прокомментировал слова Козловского о том, что “Карпатами” руководит журналист, который, мол, не является профессионалом.

Солдатенко ответил, что “Движением” также руководит бывший журналист (видимо, намекая на Игоря Дедышина), поэтому “желто-черные”, мол, ничем не лучше.

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Источник: sportanalytic.com
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