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Футбол

Легионер “Динамо”: Я вернусь еще сильнее

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий киевского “Динамо” Ибрагим Каргбо продолжает восстановление от травмы, которую он получил в контрольной игре с казахским “Кайратом”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В своем інстаграмі бельгиец написал пост на украинском языке: “Я вернусь еще сильнее”.

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Я вернусь сильнее 🙏🏽💪🏽🦍#32

Публикация вот KARGBO JUNIOR OJ.32✞ (@ibrahimjunior25) 31 Янв 2020 в 12:15 PST

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Источник: sportanalytic.com
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