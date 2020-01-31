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Футбол

Полесье усилится воспитанником Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Цыбульский

Житомирское “Полесье”, решив вопросы с финансированием начало изучать варианты усиления состава.

По информации Sport Arena на просмотр в клуб прибыл 25-летний воспитанник киевского “Динамо” Сергей Цыбульский, который сейчас является свободным агентом.

В первой половине сезона Сергей Цыбульский был игроком ротации криворожского “Горняка”, за который в 11 матчах забил один гол.

На весеннюю часть сезона “Полесье” выходит в качестве второй команды своей подгруппы.

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Тэги: ГорнякПолесьеСергей Цыбульский
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