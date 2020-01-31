Полесье усилится воспитанником Динамо

Житомирское “Полесье”, решив вопросы с финансированием начало изучать варианты усиления состава.

По информации Sport Arena на просмотр в клуб прибыл 25-летний воспитанник киевского “Динамо” Сергей Цыбульский, который сейчас является свободным агентом.

В первой половине сезона Сергей Цыбульский был игроком ротации криворожского “Горняка”, за который в 11 матчах забил один гол.

На весеннюю часть сезона “Полесье” выходит в качестве второй команды своей подгруппы.