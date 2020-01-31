Новое на сайте

еще
Пятница, 31 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРаскрыто соперников “Шахтера” на втором тренировочном сборе
Футбол

Раскрыто соперников “Шахтера” на втором тренировочном сборе

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Донецкий “Шахтер” объявил команды, с которыми встретится на втором тренировочном сборе в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

Всего команда Луиша Каштру проведет на втором зимнем сборе 4 поединка.

5 февраля, 10:30. “Македония ГП” ( Северной Македония),
5лютого, 16:00. “Сендерйюск” Дания)
8 февраля, 16:00. “Олимпия” (Словения)
9 февраля, 09:00. “Вентспилс”(Латвия)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтеру” досрочно вернут центрбека

Добавим, второй тренировочный сбор “Шахтера” начнется 2 февраля.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Франсишко Тринкау
Барселона подписала нового Криштиану Роналду

Натан Бишоп
МЮ нашел усиление в третьем английском дивизионе

Джаба Фхакадзе
Ингулец нашел усиление в аматорской лиге

Сергей Цыбульский
Полесье усилится воспитанником Динамо

Мирослав Славов
Официально: Мирослав Славов продолжит карьеру в Шахр Ходро

Закрыть