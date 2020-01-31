Раскрыто соперников “Шахтера” на втором тренировочном сборе

Донецкий “Шахтер” объявил команды, с которыми встретится на втором тренировочном сборе в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

Всего команда Луиша Каштру проведет на втором зимнем сборе 4 поединка.

5 февраля, 10:30. “Македония ГП” ( Северной Македония),

5лютого, 16:00. “Сендерйюск” Дания)

8 февраля, 16:00. “Олимпия” (Словения)

9 февраля, 09:00. “Вентспилс”(Латвия)

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Добавим, второй тренировочный сбор “Шахтера” начнется 2 февраля.