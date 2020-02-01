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Футбол

Два украинских защитника трудоустраиваются в Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Белорусский “Слуцк” в ближайшее время может пополнить линию защиты своего клуба двумя украинскими исполнителями.

Как сообщает белорусская пресса, на просмотре в “Слуцке” находятся Сергей Чеботаев и Василий Белый. Оба игрока сейчас являются свободными агентами. Они уже приняли участие в матче против “Немана”.

Напомним, 31-летний Сергей Чеботаев известен по своим выступлениям за “Сталь”, Александрию”, СК “Днепр-1” и ряд других украинских клубов. Василий Белый в последнее время играл за ФК “Львов”.

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Тэги: Василий БелыйСергей ЧеботаевСлуцк
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