Два украинских защитника трудоустраиваются в Беларуси

Белорусский “Слуцк” в ближайшее время может пополнить линию защиты своего клуба двумя украинскими исполнителями.

Как сообщает белорусская пресса, на просмотре в “Слуцке” находятся Сергей Чеботаев и Василий Белый. Оба игрока сейчас являются свободными агентами. Они уже приняли участие в матче против “Немана”.

Напомним, 31-летний Сергей Чеботаев известен по своим выступлениям за “Сталь”, Александрию”, СК “Днепр-1” и ряд других украинских клубов. Василий Белый в последнее время играл за ФК “Львов”.