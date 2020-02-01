Лейпциг упрощает жизнь Зинченко?

Немецкий “Лейпциг”, который борется за звание чемпиона Германии, с целью усиления конкуренции на левом фланге обороны подписал талантливейшего защитника английского “Манчестер Сити” Анхелиньо.

Как сообщает официальный сайт “Лейпцига” Анхелиньо перешел в их клуб на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне на счету защитника шесть матчей в составе “горожан”.

Напомним, что Анхелиньо выступает на позиции левого защитника, которую занимает украинский универсал Александр Зинченко. Учитывая травму Менди, есть шансы на возвращение украинца в состав “горожан”.