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МФК Николаев теряет ещё одного игрока

Андрей ОгородникНет комментариев
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Иван Сондей

Середняк Первой лиги чемпионата Украины не сможет задействовать в весенней части сезона своего полузащитника Ивана Сондея.

Как сообщает FootBoom, полузащитник покинул расположение “корабелов”, причины его ухода не сообщаются. Отметим, что Сондей был игроком основы МФК “Николаев”, в составе николаевского клуба он отыграл 18 матчей в нынешнем сезоне и забил два гола.

Напомним, в прошлом сезоне Иван Сондей играл в составе донецкого “Олимпика”, но летом у него закончился контракт. Сондей уже седьмой игрок, который покинул МФК “Николаев” этой зимой.

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Тэги: Иван СондейМФК НиколаевПервая лига
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