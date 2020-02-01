МФК Николаев теряет ещё одного игрока

Середняк Первой лиги чемпионата Украины не сможет задействовать в весенней части сезона своего полузащитника Ивана Сондея.

Как сообщает FootBoom, полузащитник покинул расположение “корабелов”, причины его ухода не сообщаются. Отметим, что Сондей был игроком основы МФК “Николаев”, в составе николаевского клуба он отыграл 18 матчей в нынешнем сезоне и забил два гола.

Напомним, в прошлом сезоне Иван Сондей играл в составе донецкого “Олимпика”, но летом у него закончился контракт. Сондей уже седьмой игрок, который покинул МФК “Николаев” этой зимой.