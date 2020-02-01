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Футбол

Официально: Богдан Курилко – игрок Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Юный, украинский вратарь Богдан Курилко продолжит свою карьеру в одесском “Черноморце”.

Как сообщает официальный сайт одесситов, 19-летний футболист подписал с клубом полноценное соглашение. Последним его клубом был херсонский “Кристалл” со Второй лиги.

Богдан Курилко является воспитанником киевского футбола, ранее он играл за “Атлет” и “ДЮСШ-15”.

Ранее одесский “Черноморец” на позицию вратаря подписал Паламарчука, ранее клуб покинули два вратаря Безотосный и Кожухарь.

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Тэги: Богдан КурилкоПервая лигаЧерноморец
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