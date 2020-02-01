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Футбол

Официально: Даниил Игнатенко досрочно покинул Ференцварош

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Игнатенко

Защитник донецкого “Шахтера” Даниил Игнатенко не сумел завоевать себе место в составе “Ференцвароша”, где последние полгода играл на правах аренды.

Несмотря на то, что защитник молодежной сборной Украины провел тринадцать матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу, в клубе приняли решение досрочно завершить аренду, которая действовала до конца сезона. Об уходе игрока уже сообщил официальный сайт “Ференцвароша”.

Напомним, в составе венгерского гранда продолжают выступления сразу два украинских легионера Игорь Харатин и Александр Зубков.

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Тэги: Даниил ИгнатенкоФеренцварошШахтер
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