Официально: Даниил Игнатенко досрочно покинул Ференцварош

Защитник донецкого “Шахтера” Даниил Игнатенко не сумел завоевать себе место в составе “Ференцвароша”, где последние полгода играл на правах аренды.

Несмотря на то, что защитник молодежной сборной Украины провел тринадцать матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу, в клубе приняли решение досрочно завершить аренду, которая действовала до конца сезона. Об уходе игрока уже сообщил официальный сайт “Ференцвароша”.

Напомним, в составе венгерского гранда продолжают выступления сразу два украинских легионера Игорь Харатин и Александр Зубков.