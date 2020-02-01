Официально: Карлос Самбрано перешел в Бока Хуниорс

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано, который последние два года принадлежал киевскому “Динамо”, продолжит свою карьеру в чемпионате Аргентины.

Как сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины, новым клубом перуанского футболиста стал гранд чемпионата Аргентины “Бока Хуниорс”. 30-летний защитник подписал полноценный контракт, условия сделки держатся в секрете.

Также стоить отметить, что переход Самбрано в “Бока Хуниорс” это полноценный трансфер, “Динамо” получит компенсацию за игрока, правда, опять таки сумма засекречена. По неофициальным данным, это около миллиона евро.