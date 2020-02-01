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Футбол

Официально: Орест Лебеденко – игрок Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Орест Лебеденко

Воспитанник львовских “Карпат” Орест Лебеденко, после не самого успешного года в составе испанского “Луго” возвращается в чемпионат Украины.

Как сообщает официальный сайт “Луго”, украинский футболист перешел в донецкий “Олимпик” на правах аренды, срок которой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Орест Лебеденко перебрался в “Луго” зимой прошлого года из “Карпат”, правда, сыграл лишь в семи матчах. После возвращения в “Луго” Василия Кравца игрок и вовсе даже в заявку не всегда стал попадать.

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Тэги: главноеЛугоОлимпикОрест Лебеденко
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