Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПолузащитник Ювентуса отправился в Андерлехт
Футбол

Полузащитник Ювентуса отправился в Андерлехт

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Марко Пьяца

Перспективнейший в недалеком прошлом хорватский полузащитник Марко Пьяца в поисках игровой практики отправился покорять чемпионат Бельгии.

Как сообщает официальный сайт туринского “Ювентуса” полузащитник отправился в бельгийский “Андерлехт”, где будет выступать на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Марко Пьяца в составе “Ювентуса” не играл, правда, как оправдание ему может послужить тяжелая травма, из-за которой он пропустил большую часть сезона.

загрузка...
Тэги: АндерлехтМарко ПьяцаЮвентус
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Макаренко
Официально: Евгений Макаренко перешел в Кортрейк

Карлос Самбрано
Официально: Карлос Самбрано перешел в Бока Хуниорс

Эксперт: “Шахтеру” будет трудно без Тете и Додо

Бундеслига. 20 тур. “Герта” расписала мир с “Шальке”

Лига 1. 22 тур. “Ренн” вырвал победу у “Нанта”

Закрыть