Полузащитник Ювентуса отправился в Андерлехт

Перспективнейший в недалеком прошлом хорватский полузащитник Марко Пьяца в поисках игровой практики отправился покорять чемпионат Бельгии.

Как сообщает официальный сайт туринского “Ювентуса” полузащитник отправился в бельгийский “Андерлехт”, где будет выступать на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Марко Пьяца в составе “Ювентуса” не играл, правда, как оправдание ему может послужить тяжелая травма, из-за которой он пропустил большую часть сезона.