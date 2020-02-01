Смалійчук: “Арсенал” не взял Матвиенко через украинские “схемы”

Украинский футбольный агент Олег Смалійчук намекнул на причины срыва трансфера Николая Матвиенко в “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Оказывается, что именно Смалійчука “канониры” уполномочили вести переговоры с донецким клубом, а о причинах неудачи стоит спросить гендиректора “Шахтера” Сергея Палкина.

Смалійчук также отметил, что “Арсенал” не желает участвовать в привычных украинских “схемах”, не приведя при этом деталей.

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