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Футбол

Смалійчук: “Арсенал” не взял Матвиенко через украинские “схемы”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский футбольный агент Олег Смалійчук намекнул на причины срыва трансфера Николая Матвиенко в “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Оказывается, что именно Смалійчука “канониры” уполномочили вести переговоры с донецким клубом, а о причинах неудачи стоит спросить гендиректора “Шахтера” Сергея Палкина.

Смалійчук также отметил, что “Арсенал” не желает участвовать в привычных украинских “схемах”, не приведя при этом деталей.

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Источник: sportanalytic.com
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