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Футбол

Смалийчук: Палкин виновен в том, что Матвиенко не перешел в Арсенал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Бывший вице-президент львовских “Карпат” Олег Смалийчук, который после ухода со своей должности продолжил заниматься агентской деятельностью, прокомментировал не состоявшийся трансфер защитника “Шахтера” Николая Матвиенко в лондонский “Арсенал”.

«Арсенал» действительно обратился ко мне и моему партнеру Артуро с целью приобрести Матвиенко. На наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором «Шахтер» заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

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— Что помешало этому трансферу?

— Этот вопрос стоит задать Палкину. Интересно, как он теперь будет смотреть в глаза парню, у которого забрал шанс, возможно, всей его карьеры. Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем — это уже не мои проблемы. В Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты.

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Напомним, за переход Матвиенко “Шахтер” затребовал в лондонского “Арсенала” тридцать миллионов евро.

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Тэги: АрсеналНиколай МатвиенкоОлег СмалийчукСергей Палкин
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