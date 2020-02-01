Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Спартак” отказался подписать Зинченко
Футбол

“Спартак” отказался подписать Зинченко

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский футболист Александр Зинченко мог в свое время стать игроком московского “Спартака”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бывший игрок “мясных” Алексей Прудников говорит, что легенда “Спартака” Юрий Гаврілов просил руководство хотя бы взглянуть на Зинченко еще до его перехода в “Уфу”.

Уже после того, как Александр отлично заиграл в РПЛ, “Спартак” очень хотел его подписать, но тогда уже украинец выбрал “Манчестер Сити”.

Читайте также:  Игроки Динамо и Шахтера резко подорожали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгер хотел подписать Зинченко в “Арсенал”

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Шахтер” назначил постоянного капитана вместо Тайсона

Михаил Пыско
Защитник Ингульца может продолжит карьеру за границей

Владимир Костевич
Владимир Костевич мог перебраться в Динамо Загреб

Два украинских защитника трудоустраиваются в Беларуси

Одион Игало
МЮ усилился форвардом с чемпионата Китая

Закрыть