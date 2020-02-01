“Спартак” отказался подписать Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко мог в свое время стать игроком московского “Спартака”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бывший игрок “мясных” Алексей Прудников говорит, что легенда “Спартака” Юрий Гаврілов просил руководство хотя бы взглянуть на Зинченко еще до его перехода в “Уфу”.

Уже после того, как Александр отлично заиграл в РПЛ, “Спартак” очень хотел его подписать, но тогда уже украинец выбрал “Манчестер Сити”.

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