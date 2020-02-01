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Футбол

Владимир Костевич мог перебраться в Динамо Загреб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Костевич

Один из самых успешных украинских легионеров в чемпионате Польши Владимир Костевич летом мог пополнить состав гранда хорватского футбола “Динамо” Загреб.

По словам воспитанника “Карпат” хорваты проявляли серьезный интерес в его услугах, но “Лех” отказался отпускать игрока.

«Я сыграл недавно свой 100-й матч за «Лех». Сейчас я старожил команды, больше всех матчей сыграл за «Лех».

Имел хороший вариант летом. Меня не отпустили. Сказали, что рассчитывают на меня, не готовы к моему уходу. Это клуб из другого чемпионата, который играл в еврокубках, в ЛЧ – «Динамо» Загреб. У меня был шанс сыграть с «Шахтером» в ЛЧ.

Напомним, Владимир Костевич проводит четвертый сезон в чемпионате Польши, до этого он пять лет провел в составе “Карпат”.

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Тэги: Владимир КостевичДинамо ЗагребЛех
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