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Футбол

Защитник Ингульца может продолжит карьеру за границей

Андрей ОгородникНет комментариев
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Михаил Пыско

Воспитанник донецкого “Шахтера” Михаил Пыско, который последний год выступал в составе клуба Первой лиги “Ингульца” получил статус свободного агента.

Как сообщает Sport Arena, игроку был предоставлен статус свободного агента. Михаил Пыско имеет варианты трудоустройства за границей, где именно, пока неизвестно.

Напомним, Михаил Пыско помимо “Ингульца” выступал за молодежный состав “Шахтера”, “Мариуполь”, Зарю, Говерлу и львовский Рух, а также белорусский ФК Гомель.

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Тэги: ИнгулецМихаил ПыськоШахтер
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