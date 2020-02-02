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Футбол

Артур Авагимян – игрок Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур Авагимян

Одесский “Черноморец” подписал очередного игрока в линию атаки.

По информации FootBoom, новичком одесситов стал бывший игрок армянского “Алашкерта” Артур Авагимян, который на днях получил статус свободного агента. Молодой нападающий подписал контракт с “моряками” сроком на два года.

Отметим, в составе армянского “Алашкерта” Артуру Авагимяну заиграть не удалось, за то он очень ударно провел прошлую весну в составе “Арсенал-Киев” в составе которого восьми матчах забил два гола и сделал три результативных передачи. В свое время он мог перейти в французский “Бордо”.

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Тэги: АлашкертАртур АвагимянЧерноморец
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