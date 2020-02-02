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Футбол

Безус забил очередной гол в составе Гента

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Безус

Полузащитник сборной Украины Роман Безус продолжает радовать своей игрой в составе бельгийского “Гента”.

Пока главная украинская звезда “индейцев” залечивает травму, роль бомбардира легла на плечи воспитаннику “Ворсклы”. В матче против “Мехелена” Роман Безус, как и Игорь Пластун, к слову, вышел в стартовом составе и уже на первой минуте матча открыл счет в встрече. Его команда в итоге победила со счетом 0:3 и продолжает идти на втором месте чемпионата Бельгии.

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В нынешнем сезоне Роман Безус провел в рамках чемпионата Бельгии семнадцать матчей и забил семь голов. В прошлом туре, на его счету также был решающий гол, правда, в ворота действующего чемпиона “Генка”.

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Тэги: ГентИгорь ПластунРоман Безус
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