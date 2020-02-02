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Футбол

Черноморец может арендовать чемпиона мира U-20

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кирилл Дришлюк

Талантливый полузащитник “Александрии” Кирилл Дришлюк может перебраться в одесский “Черноморец”.

Как сообщает Footboom, 20-летний футболист находится на просмотре в команде Остапа Маркевича. Решение по его будущему в команде будет принято в ближайшие дни.

Напомним, Кирилл Дришлюк прошлым летом в составе молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира. Несмотря на то, что в составе “Зирки”, где он играл ранее, он выступал в УПЛ ещё в возрасте 18 лет, в составе “Александрии” игровое время он пока не получает.

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Тэги: АлександрияКирилл ДришлюкЧерноморец
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