Черноморец может арендовать чемпиона мира U-20

Талантливый полузащитник “Александрии” Кирилл Дришлюк может перебраться в одесский “Черноморец”.

Как сообщает Footboom, 20-летний футболист находится на просмотре в команде Остапа Маркевича. Решение по его будущему в команде будет принято в ближайшие дни.

Напомним, Кирилл Дришлюк прошлым летом в составе молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира. Несмотря на то, что в составе “Зирки”, где он играл ранее, он выступал в УПЛ ещё в возрасте 18 лет, в составе “Александрии” игровое время он пока не получает.