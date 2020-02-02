Фанаты “Анкарагюджю”: Аренда Жерсона Родригеса будет провальной

Болельщики турецкого “Анкарагюджю” не слишком рады, что Жерсон Родригес будет выступать за их клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Adem: “Если судить о Родригеса по его карьере, то эта аренда будет провалом. Люксембург, вторая лига Голландии, Молдова, Япония, Украина – вот “впечатляющий” список чемпионатов, в которых этот парень поиграл. Сильнейшая лига здесь украинская, но в “Динамо” он как раз не смог заиграть и его решили поскорее сплавить в аренду. Возникает вопрос: нужен ли нам был такой футболист, пусть даже на полгода?”

Nazim: “В Украине пишут, что это “проблемный игрок”. Подробности не нашел, но вроде он любит ходить по клубам и слишком много отдыхает, вместо того, чтобы тренироваться и думать о футболе. Если это действительно так, то в Турции он не заиграет. У нас и своих проблемных хватает, не хватало нам еще брать в аренду футболистов с сомнительной репутацией”.

Omur: “Если Родригес такой сильный футболист, как о нем говорят, то почему он не смог завоевать место в стартовом составе “Динамо”? Сильных футболистов в аренду не отдают. А отдают тех, кто не может заиграть в команде, или же тех, у кого проблемный характер. Возможно, в Турции у него получится проявить себя, но пока что этот переход оставляет слишком много неприятных вопросов. Задача Родригеса состоит в том, чтобы убедить всех фанатов своей яркой игрой”.

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