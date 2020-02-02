ФК Львов может подписать форварда португальского Эшторила

Один из претендентов на вылет из элитного дивизиона чемпионата Украины ФК “Львов” не отходит от политики поиска усиления среди игроков с бразильским паспортом.

Как сообщает Sport Arena, в сфере интересов львовского клуба находиться 21-летний нападающий португальского “Эшторила” Матеус Яковелли.

Отметим, потенциальный новичок ФК “Львов” является воспитанником “Палмейраса”, правда, за основу клуба сыграл лишь один матч. Также он успел поиграть за португальский «Реал» Массама и второй состав бразильской «Параны».