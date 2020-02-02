Куратор Академии Динамо назвал, кто из его подопечных может достичь уровня Месси

Куратор киевского «Динамо» U-16 Гильермо Самсо рассказал о главных талантах столичного гранда в возрасте до шестнадцати лет, а также, кто и них в будущем может вырасти в футболиста мирового уровня.

«В «Динамо» команда 2004 года рождения состоит из очень хороших игроков, которые могут достигать больших целей. Мы требуем от команды, чтобы она работала интенсивно и агрессивно. Не важно, каков результат матча и с каким соперником мы встречаемся — «Динамо» должно всегда играть первым номером. Ребята это поняли.

Антон Царенко — игрок такого профиля, как Марадона, Хави, Месси, Иньеста. Мы рассчитываем, что он будет созревать как футболист, и рост здесь не имеет определяющего значения», — сказал Самсо.

Отметим, Антон Царенко является игроком юношеской сборной Украины Ю-16, в сезоне 2017/2018 он становился лучшим полузащитником ДЮФЛ. В свое время бывший тренер Академии “Динамо” Ромео Вендлер говорил, что Царенко самый талантливый из игроков, которых ему доводилось видеть.