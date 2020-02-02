Латвийский ТОП-клуб подписал полузащитника Олимпика

Непродолжительным оказалось пребывание бразильского полузащитника Фабиньо в составе донецкого “Олимпика”.

Перебравшись в команду прошлым летом, спустя полгода 23-летний бразилец покинул клуб. Как сообщает официальный сайт “Вентспилса”, Фабиньо подписал соглашение с их командой. Условия перехода и сроки сделки не разглашаются.

Напомним, осенью в рамках украинской Премьер лиги Фабиньо провел 14 матчей, ранее он выступал в составе харьковского “Металлист 1925”.

“Вентспилс” является шестикратным чемпионом Латвии.