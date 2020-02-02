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Футбол

Младший сын легенды Динамо продолжит карьеру во Второй лиге?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Головко

Андрей Головко, который является младшим сыном легенды киевского “Динамо” и одного из лучших защитников в истории сборной Украины Александра Головко, может продолжить свою карьеру во Второй лиге чемпионата Украины.

Как сообщает Sport Arena, 18-летний футболист может стать игроком “Энергии” из Новой Каховки, с которой в ближайшее время должен подписать контракт. Предыдущей командой игрока была юношеская команда коваливского “Колоса”.

Отметим, старший сын Александра Головко также занимается футболом, в нынешнем сезоне он защищает цвета клуба Первой лиги “Горняк-Спорт”.

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Тэги: Андрей ГоловкоКолосЭнергия
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