Официально: Дмитрий Щербак – игрок Ворсклы

Полтавская “Ворскла” подписала четвертого новичка.

Как сообщает официальный сайт полтавчан, новичком клуба стал 23-летний нападающий Дмитрий Щербак. С игроком был подписан контракт сроком на полтора года. Перешел футболист в “Ворсклу” на правах свободного агента. В последнее время он выступал в чемпионате Полтавской области, тем не менее, на сборах ему удалось впечатлить тренерский штаб, благодаря двум голам.

Напомним, этой зимой “Ворскла” помимо Дммитрия Щербака пополнила свой состав Евгением Опанасенко, Русланом Степанюком, и Владиславом Кулачем.